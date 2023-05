Motorista consegue comprar novo caminhão com dinheiro adquirido em vakinha. Marcos Cezar da Silva Medeiros, de 53 anos, aguarda agora apenas a liberação do documento do novo veículo, para voltar a trabalhar. O motorista perdeu seu instrumento de trabalho, um caminhão caçamba, no dia 14 de março, após o veículo ser incendiado, durante os ataques criminosos que ocorreram em todo o estado. De acordo com Marcos Filho, a vakinha arrecadou cerca de R$ 215 mil, suficientes para aquisição do novo caminhão e realização de todos os ajustes necessários. “Só agradecer a Deus e a todos que nos ajudaram. Nossa eterna gratidão”, disse.

FOTO: CEDIDA/MARCOS FILHO