Servente de Pedreiro é executado enquanto trabalhava no bairro Bom Jesus, em Mossoró

A Polícia Militar registrou um crime de homicídio na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Bom Jesus, em Mossoró. A primeira conduta violenta letal intencional registrada no mês de maio de 2023, no município.

A vítima foi identificada como Jefferson Avelino Gonçalves, de 27 anos. Ele era servente de pedreiro, morador do bairro e estava trabalhando a duas ruas de sua casa, quando foi assassinado.

De acordo com a polícia militar, a vítima estava fazendo um serviço em uma residência, quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e começaram a atirar contra ela. Jefferson ainda tentou correr, mas acabou caindo sem vítima na residência logo em frente.

Segundo o delegado Caio Fábio, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime tem características de execução, visto que Jefferson foi atingido por vários disparos de calibre .40, na região do tórax e da cabeça.

O delegado também informou que conseguiu colher poucas informações sobre o crime no local, visto que as pessoas preferiram manter a lei do silêncio.

O corpo de Jefferson foi recolhido para exames no Itep. A DHPP vai investigar o crime.