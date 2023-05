Comerciante é assassinado dentro da própria boate, em Luís Gomes

A vítima é José Wagner Ferreira de Almeida, de 40 anos. De acordo com informações do Delegado Hércules Freitas, dois homens chegaram na boate e bar Alameda, por volta das 15h desta quarta-feira (3), e pediram uma cerveja. Quando o comerciante foi pegar, a dupla atirou contra ele. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança do local. A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar a capturar os atiradores, seja enviada por meio do número 181, com garantia de sigilo.