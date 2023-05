Corpo encontrado no Rio Mossoró pode ser de flanelinha que estava desaparecido

O corpo foi encontrado por volta das 8h30 desta quinta-feira (4), por populares que acionaram a Polícia Militar. Apesar do avançado estado de decomposição em que se encontrava, familiares do flanelinha Antônio Alves da Silva, que está desaparecido há cerca de um mês, acreditam que possa ser ele, devido às roupas. A identificação oficial, no entanto, só deverá ser realizada após exames feitos pelo Itep, bem como a causa da morte.