Polícia prende suspeito de atear fogo na esposa, em Campo Grande; vítima teve 95% do corpo queimado. Luiz Dantas de Lima, de 65 anos, vinha sendo procurado pela Polícia Civil, como principal suspeito do crime. Ele apresentou espontaneamente, nesta quarta-feira (3), na delegacia do município de Mossoró, mas, de acordo com o delegado Gabriel Napoli, exerceu o direito de ficar calado e não prestou esclarecimentos sobre o caso. A esposa dele, uma mulher de 49 anos, deu entrada no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, na madrugada de 28 de abril. Ela teve 95% do corpo queimado. Até o final da manhã desta quinta-feira (4), a vítima seguia internada na sala vermelha e seu estado de saúde era considerado gravíssimo.

FOTO: ANNA PAULA BRITO