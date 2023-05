Cães da PF detectam drogas em bagagem e amazonense é presa no aeroporto de Natal. A suspeita, uma confeiteira de 33 anos, estava com 3,5 kg de maconha ocultos em uma mala. Ela havia desembarcado de um voo procedente de Manaus/AM, e aguardava para pegar uma outra bagagem na esteira. O cão Iron indicou que o entorpecente estava na bagagem de mão dela. Diante da suspeita, os policiais esperaram que ela pegasse a outra bagagem despachada e, em seguida, foi feita a abordagem. Questionada sobre o que trazia, ela logo confessou e, ao abrir a mala, foram encontrados 7 tabletes de droga, envoltos em plástico.

A Polícia Federal prendeu em flagrante na tarde desta quinta-feira (4) no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, uma confeiteira, amazonense, de 33 anos, acusada de tráfico de drogas. Com ela foram apreendidos cerca de 3,5 kg de maconha ocultos em uma mala.

A prisão aconteceu no momento em que os policiais realizavam ação de repressão ao tráfico de entorpecentes com ajuda de cães detectores de drogas, ocasião em que “Iron” indicou a presença de drogas na bagagem de mão de uma das passageiras que havia desembarcado de um voo procedente de Manaus/AM, e que aguardava para pegar uma outra bagagem na esteira.

Diante da suspeita, os policiais esperaram que ela, que aparentemente estava bastante nervosa, pegasse a outra bagagem despachada e, em seguida, foi feita a abordagem. Questionada sobre o que trazia, ela logo confessou e, ao abrir a mala, foram encontrados 7 tabletes de droga, envoltos em plástico.

De imediato, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para autuação na Superintendência da Polícia Federal.

Durante o seu depoimento, ela disse que recebeu a mala de uma pessoa desconhecida que lhe abordou no centro de Manaus prometendo uma gratificação de R$ 3 mil, além de custear a sua viagem, para que entregasse a maconha na capital potiguar, onde seria procurada logo que chegasse.

Indiciada por crime capitulado na Lei Antidroga e, após passar por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Cientifico de Perícia (ITEP), a presa se encontra custodiada na sede da PF, à disposição da Justiça.