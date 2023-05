Motorista do SAMU é preso por transportar drogas de João Dias, no RN, para Catolé do Rocha, na Paraíba

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu um motorista de ambulância por tráfico de drogas no município de João Dias, no interior do Rio Grande do Norte, durante uma operação nesta quinta-feira (04). O homem era motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade de Pau dos Ferros/RN e é suspeito de transportar, juntamente com mais uma pessoa, drogas de João Dias/RN para a cidade de Catolé do Rocha/PB. O funcionário também utilizava o veículo para vender entorpecentes.



Heder Araújo de Freitas, conhecido como “Edi”, de 40 anos, motorista do SAMU, e Rony Evangelista de Sousa, de 45 anos, foram capturados em abordagem rural, no sítio Boa Vista, em João Dias.



A polícia estava realizando diligências no local, quando encontrou dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta tentaram fugir. Na oportunidade, 23 embalagens de cocaína e maconha foram apreendidas. Na casa de “Edi”, foram encontrados os materiais utilizados para a venda de drogas, como embalagens e balança de precisão, além de uma arma. No local, ainda foi encontrado “loló”, com vários frascos para venda, bem como rádios comunicadores.



A ação policial foi feita pela 72ª Delegacia de Polícia de Alexandria, com apoio do Grupo Tático Operacional (GTO/PMRN) e pela Polícia Militar de João Dias.



A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.