Dois assassinatos sem testemunhas nas regiões Oeste e Leste de Mossoró

A Polícia Militar em Mossoró registrou dois assassinatos, um no sábado (6) e outro no domingo (7), durante este final de semana. As vítimas são os agricultores Edson Rodrigues da Silva, o Peba, residente na antiga Fazenda São João, e Jacson Jaílson da Silva, de 42 anos, residente no Assentamento Muluguzinho.

Edson Rodrigues, o Peba, foi morto com tiros de espingarda calibre doze, no final da manhã deste sábado, dia 6, no trecho da RN 015 entre a antiga Fazenda São João e a BR 304, ao Oeste da cidade de Mossoró-RN. A Polícia informou que não tem suspeito do crime.

Já Jacson Jaílson foi executado com dezenas de tiros, inclusive na cabeça, possivelmente durante a madrugada deste domingo, dia 7, no Assentamento Muluguzinho, ao leste da cidade de Mossoró. O corpo foi encontrado por vizinhos por volta das 10 horas da manhã.

Assim como o caso que vitimou Edson Rodrigues, o assassinato de Jacson Jaílson também não se sabe quem e nem como. Os dois casos, policiais militares, inicialmente acionados através do 190, estiveram no local fazendo o isolamento da área de crime e realizando diligências.

Os corpos foram removidos para exames na sede da Coordenação Regional do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), em Mossoró. O trabalho pericial no local foi realizado com a presença do delegado Luiz Antônio, do Plantão da Polícia Civil.

Assim como os policiais civis, os técnicos do ITEP vão produzir relatórios e enviar a Divisão de Homicídios de Mossoró, a quem compete investigar casos de crimes contra a vida. No caso, o primeiro prazo é de 30 dias para concluir as investigações e informar ao Poder Judiciário.