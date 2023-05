Natal é a segunda capital do Nordeste com maior redução de mortes violentas. Na capital potiguar, a queda nos primeiros 4 meses de 2023 foi de 28,3%, na comparação com o mesmo período de 2022, ficando atrás apenas de São Luís, no Maranhão, onde a redução foi de 35,3%. No Rio Grande do Norte, são consideradas Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) os homicídios dolosos (onde há a intenção de matar), feminicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte), ações típicas de Estado (mortes em confronto com forças policiais) e lesões corporais seguidas de morte. Em alguns estados do Nordeste, como o Ceará, Maranhão, Sergipe e Bahia, por exemplo, as mortes em decorrência de intervenção policial não são contabilizadas como CVLIs.

Das nove capitais do Nordeste, Natal é a segunda da região com a maior redução percentual dos índices de Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs). Os dados são referentes aos primeiros quatro meses de 2023, comparando com o mesmo período do ano passado.

Na capital potiguar, a queda no quadrimestre foi de 28,3%, ficando atrás apenas de São Luís, no Maranhão, onde a redução foi de 35,3%.

João Pessoa/PB e Maceió/AL foram as duas capitais do Nordeste onde houve aumento da violência, com acréscimo de 1,4% e 8% respectivamente.

No Rio Grande do Norte, são consideradas CVLIs os homicídios dolosos (onde há a intenção de matar), feminicídios (mortes de mulheres por questão de gênero), latrocínios (roubos seguidos de morte), ações típicas de Estado (mortes em confronto com forças policiais) e lesões corporais seguidas de morte.

Em alguns estados do Nordeste, como o Ceará, Maranhão, Sergipe e Bahia, por exemplo, as mortes em decorrência de intervenção policial não são contabilizadas como CVLIs.

Os números de CVLIs no Nordeste foram apresentados pelas Secretarias da Segurança Pública e da Defesa Social de cada estado. No RN, os dados são contabilizados e aferidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da SESED.