Apodiense é condenado a 9 anos e 15 dias de prisão por homicídio em Mossoró

O apodiense José Thales Mailson de Oliveira Réis pegou 9 anos e 15 dias de prisão por matar Alexandre Rodrigues Dantas e tentar contra a vida dos policiais Wellington Sousa da Costa e Moisés Oliveira Fernandes, crimes estes ocorridos no dia 28 de março de 2016, nas proximidades do Supermercado Galego dos Bolos, no bairro Santo Antônio, em Mossoró-RN.

Na denúncia do Ministério Público Estadual, assinada pelo promotor de Justiça Armando Lúcio Ribeiro, em 14 de outubro de 2016, não consta a motivação do crime. Sabe-se apenas que José Thales se aproximou de Alexandre Rodrigues e atirou com um revólver calibre 22 e depois saiu em fuga, sendo alcançado pelos policiais Wellington Sousa e Moisés Fernandes.

Numa tentativa de fugir dos policiais, José Thales atirou contra eles, jogou a arma fora e pulou muros das casas. Terminou preso e os policiais encontraram a arma do crime. Com José Thales, os policiais apreenderam drogas em quantidade que sugere que seria para consumo próprio.

Apesar de preso na época, atualmente, José Thales encontra-se foragido. Mesmo diante deste fato, ele foi julgado nesta terça-feira, dia 8 de maio de 2023.

José Thales foi denunciado no plenário do Tribunal do Júri Popular pelo promotor de Justiça Carlos Henrique Haper Cox e teve sua defesa patrocinada pela defensora pública Ticiana Doth Rodrigues A. Medeiros.

Ao final do júri, que teve na presidência o juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, o Conselho de Sentença decidiu, em sala secreta, pela condenação do réu, aplicando-lhe a pena de 9 anos e 15 dias de prisão, que deve ser cumprido, inicialmente, em regime fechado. O prazo passará a contar quando ele for capturado.