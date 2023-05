PM apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada até o momento em R$ 6,1 milhões

A apreensão aconteceu na manhã desta segunda-feira (8), em um depósito localizado no município de Assu. Além da carga encontrada no local físico,um total de 3.500 caixas, ainda foram encontrados dois caminhões baús carregados do produto contrabandeado, cuja carga ainda será contabilizada pela polícia federal. Todo o material apreendido foi encaminhado para a sede da PF, em Mossoró.