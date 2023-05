Mais um líder de facção suspeito de coordenar ataques no RN é preso no Rio de Janeiro. O homem, de 40 anos, foi preso nesta terça-feira (9), em em Rio das Ostras/RJ. Contra ele havia um mandado de prisão de recaptura, expedido pela Vara Única da Comarca de Nísia Floresta/RN. Ele estava foragido desde fevereiro de 2018 e é suspeito de integrar facção criminosa no Rio Grande do Norte e, também, de ter coordenado os ataques ocorridos neste estado em março de 2023. O preso já é bastante conhecido das forças de segurança pelo seu grau de periculosidade e envolvimento no mundo do crime, já tendo sido condenado pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e receptação.

A Força Tarefa SUSP/RN do Ministério da Justiça (FT-SUSP/RN) prendeu, nesta terça-feira (9), em Rio das Ostras/RJ, um homem de 40 anos, condenado pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e receptação.

Contra ele havia um mandado de prisão de recaptura, expedido pela Vara Única da Comarca de Nísia Floresta/RN. Ele estava foragido desde fevereiro de 2018 e é suspeito de integrar facção criminosa no Rio Grande do Norte e, também, de ter coordenado os ataques ocorridos neste estado em março de 2023.

Conhecido das forças de segurança pelo seu grau de periculosidade e envolvimento no mundo do crime, o preso é um dos implicados de participação em um assalto à joalheria de um shopping de Natal/RN, no dia 30 de outubro de 2012, ocasião em que foi deixado em cima do balcão do estabelecimento, um pacote contendo uma bomba, além de ser apontado como um dos 21 presos líderes de uma facção que foram transferidos para presídios federais após os ataques ao RN, no ano de 2016.

A ação conjunta contou com a participação da Delegacia da Polícia Federal em Macaé e a Superintendência da PF no Rio de Janeiro/RJ

FORÇA TAREFA SUSP/RN

A Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-SUSP/RN) é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Nacional de Políticas Penais-Senappen, Departamento Penitenciário Estadual (DEPEN/SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED).

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na articulação dessas ações conjuntas entre as forças de segurança federais e estaduais, juntamente com as secretarias de segurança pública.