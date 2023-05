Jovem é morto em via pública na praia de Ponta do Mel, município de Areia Branca. O crime aconteceu por volta das 11h30 desta quarta-feira (10). A vítima foi identificada como Antônio David Silva de Paula, de 19 anos. A Polícia Militar foi acionada ao local, com informações de disparos de arma de fogo. Chegando lá, os policiais já encontraram o homem sem vida. No local, ninguém quis comentar o caso. A Polícia Civil vai investigar o crime. A suspeita inicial é que o homicídio tenha sido motivado por desentendimentos dentro de uma facção.

FOTO: REPRODUÇÃO