Homens encapuzados invadem casa e matam morador no município de Caraúbas. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Leandro Bezerra. De acordo com informações da Polícia Militar, Antônio Gomes da Silva, de 48 anos, dormia em uma rede quando foi alvejado a tiros. Os suspeitos, dois homens encapuzados, entraram na residência pela portas dos fundos. A vítima já havia sido presa há alguns anos pelo crime de estupro, mas não se sabe se este fato tem ligação com o caso. O corpo foi removido para exames no Itep, em Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO