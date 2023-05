Novo recurso do Itep/RN vai auxiliar na busca de familiares por pessoas desaparecidas. A iniciativa faz parte do Projeto Desaparecidos, promovido pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que começou em 2021. Através do link disponível no site do Itep, usuários poderão encontrar uma lista de corpos que já foram identificados e estão sob custódia do órgão há mais de 10 dias. Serão fornecidas as iniciais do nome da pessoa, idade, sexo, município onde ocorreu o desaparecimento, data do ocorrido e em qual unidade do Itep o corpo se encontra. O objetivo é permitir que os familiares de pessoas desaparecidas possam verificar as informações e, caso suspeitem que seja um parente, possam se deslocar até a sede do Instituto para fazer o reconhecimento.

FOTO: ANNA PAULA BRITO