Corpo de homem é encontrado em matagal do Sítio Cigano, na zona rural de Mossoró. De acordo com informações do Subtenente Almeida, a vítima é um homem, negro e que estava trajando apenas uma calça legging. O corpo dele já estava em estado de decomposição. Ele foi encontrado por um morador, que acionou a Polícia Militar. No local, ninguém o reconheceu. O corpo foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames para determinar se ele foi vítima de violência e qual a causa da morte.

FOTO: GILI MAIA/O CÂMERA