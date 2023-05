MPRN e Polícia Civil realizam curso sobre crimes cibernéticos em Mossoró. As aulas foram ministradas na sede das Promotorias de Justiça, no bairro Presidente Costa e Silva, no município de Mossoró. O Curso foi iniciado na terça (9) e concluído nesta quinta-feira (11). Ao todo, 40 policiais civis e 10 servidores do MPRN participaram da qualificação. Fruto do Projeto Parceiros, firmado entre o MPRN e a PCRN, o curso visa o compartilhamento de conhecimentos e técnicas, atualmente empregados pelo GAECO, com delegados e agentes de Polícia Civil de Mossoró e outros municípios do Alto Oeste.

Para a delegada e diretora da Academia de Polícia Civil do RN, Dulcinéia Costa, a capacitação é de extrema importância para a Polícia Civil.

“Ganha a sociedade de modo geral, ganha a polícia que apresenta um inquérito civil de qualidade e o Ministério Público também é beneficiado, porque recebe um material mais adequado para oferecer uma denúncia”, disse.

Com aulas teóricas e atividades práticas, o curso abordou conceitos básicos relacionados ao ciberespaço, assim como a identificação, coleta, o armazenamento e tratamento de provas digitais.