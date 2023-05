“Maio Amarelo”: blitz educativa orienta sobre segurança no trânsito na avenida Presidente Dutra

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), realizou, na manhã desta sexta-feira (12), mais uma blitz de conscientização sobre a segurança no trânsito. A ação, que aconteceu na avenida Presidente Dutra, faz parte da campanha “Maio Amarelo”, que tem como tema “No trânsito, escolha a vida”.



“Estamos dando continuidade às atividades nesta segunda blitz educativa, onde cada sexta-feira a gente está se reunindo com as instituições para agir em pontos estratégicos de Mossoró. É sempre importante levar essa mensagem do “Maio Amarelo”, a atenção para a vida no trânsito”, explicou a coordenadora de ações educativas no trânsito, Maribel Oliveira.

Durante todo este mês, estão acontecendo várias ações dentro da programação do “Maio Amarelo”. O objetivo é sempre alertar à população sobre a importância do trânsito seguro.



A blitz contou com a participação dos agentes de trânsito, Programa Vida no Trânsito (PVT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Tiro de Guerra de Mossoró (TG).



“Mais uma blitz de atenção à vida no trânsito, e nós do Programa Vida no Trânsito temos uma preocupação muito grande com as lesões e acidentes. E esse momento aqui se torna muito importante, pois a gente aborda o condutor, faz orientações e é isso que faz o movimento acontecer em prol da vida no trânsito”, coordenadora do Programa Vida no Trânsito (PVT), Ana Leine

A cada abordagem, os motoristas recebiam material educativo sobre a campanha e orientações sobre a importância de adotar comportamentos seguros.



“Essa ação aqui hoje é de suma importância para que possamos reconhecer que temos que seguir sempre dentro das normas do trânsito, além de nos orientar sobre uma boa conduta”, relatou o condutor Antônio Marcos.