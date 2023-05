Três homens assassinados a tiros nos municípios de Macau e Pendências

As vítimas ainda não foram oficialmente identificadas, assim como também não se tem notícias de quem teriam cometidos os crimes, apesar das duas ocorrências ter sido durante o dia. Os corpos foram removidos para exames na sede do ITEP e serão investigados pela Polícia Civil

Três homens ainda não identificados oficialmente foram assassinados na tarde deste sábado, dia 13, nos municípios de Pendências e Macau, na região do vale do Açu.

A primeira ocorrência foi por volta das 14h30. O cidadão conhecido por Ricardo Motorista, estava chegando à casa da namorada quando foi alvejado cinco vezes ou seis vezes.

Apesar da cidade ser pequena e ter apenas uma saída, pouco se sabe sobre os crimes. O ITEP foi acionado para remover o corpo e periciar o local da ocorrência.

Perto de Macau, no município de Pendências, às 15h, dois homens trafegavam numa motocicleta quando teriam sido alvejados várias vezes por tiros de espingarda calibre 12.

Assim como Ricardo Motorista, os dois morreram no local. A Polícia Civil e o ITEP foram acionados para remover os corpos e iniciar as investigações no local.

Também não se tem suspeita de quem teria praticado este duplo homicídio.

Com informações Pendências News