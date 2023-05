Polícial Civil mata quatro colegas na delegacia e depois se entrega a PM, em Camocim/CE

Chacina aconteceu durante a madrugada deste domingo. O Inspetor Dourado, após matar os escrivás Antônio Claudio, Antônio José e Francisco dos Santos, além do inspetor Gabriel Ferreira, gravou um video em frente a casa dele explicando os motivos e depois se entregou a Unidade da Polícia Militar da cidade. A Prefeita de Camocim, Maria Elizabete, e o governador do Ceará , Elmano de Freitas, publicaram notas lamentando o ocorrido, ordenando diligências.

O inspetor da Polícia Civil de Camocim, no Ceará, matou quatro colegas de trabalho durante a madrugada deste domingo, 14, e depois se entregou num batalhão da Polícia Militar.

Vítimas:

Antônio Claudio dos Santos

Antônio José Rodrigues Miranda

Francisco dos Santos Pereira

Gabriel de Sousa Ferreira

Assassino

Antônio Alves Dourado

Após a chacina, Dourado gravou um vídeo em frente da casa dele, afirmando que havia destruído a família dele e de quatro colegas de trabalho por sofrer perseguição no trabalho.





Em seguida, Dourado procurou a Companhia de Polícia Militar local e se entregou. O Governo do Ceará, em Nota, lamentou o ocorrido e prometeu diligências para esclarecer os fatos.

A prefeita de Camocim, Maria Elizabete Magalhães, decretou luto de três dias.

“Art. 1º - Fica decretado luto oficial, por 03 (três) dias, no Município de Camocim, em homenagem ao falecimento dos honrados e respeitados policiais civis Antonio Claudio dos Santos, Antonio Jose Rodrigues Miranda, Francisco dos Santos Pereira e Gabriel de Souza Ferreira, devendo a bandeira do Município ser hasteada a meia haste, na sede do Paço Municipal.”

O governador Elmano de Freitas se pronunciou através das redes sociais, dizendo que está “absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na Delegacia de Camocim, quando quatro policiais civis perderam a vida após ataque de um colega. Manifesto a minha solidariedade às famílias, amigos e profissionais de Segurança Pública do Estado. O governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares”

A delegacia foi fechada e isolada pela Polícia Militar, até a chegada de outra equipe de policiais civil, junto com peritos do Instituto de Medicina Legal do Ceará, para periciar o local. Os corpos foram removidos para exames na sede regional do IML.

A Advogada de Dourado, Neirilane Roque, disse que o cliente está em estado de choque e que não vê nele condições para ser interrogado. O caso será investigado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Prisional.

Com cerca de 64 mil habitantes, Camocim é um município do litoral norte do Ceará, vizinho ao já conhecido Jericoacoara. Fica localizado 137 km de Sobral, mais ou menos entre as capitais Fortaleza, no Ceará, e São Luiz, no Maranhão.