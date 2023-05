Vacinação contra a Influenza já está disponível para toda a população, em Mossoró

A vacinação do público geral segue orientação do Ministério da Saúde. Estados e municípios podem usar as vacinas em estoque e adotar estratégias locais para operacionalizar a imunização, atendendo às realidades de cada região. “É importante que a população busque as Unidades Básicas de Saúde para se proteger contra esse agravo (doença). A vacina protege contra dois tipos de Influenza A H1N1 e H3N2 e a Influenza B. Também é importante ressaltar que as pessoas que são dos grupos prioritários devem o quanto antes estarem se vacinando, pois são as mais susceptíveis as complicações”, disse o coordenador do PNI, Etevaldo Lima