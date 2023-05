Presença da Força Nacional do Rio Grande do Norte é prorrogada até 12 de junho. De acordo com a portaria, assinada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, e publicada na edição desta segunda-feira (15), do Diário Oficial da União, a Força Nacional atuará “em ações conjuntas e coordenadas com os órgãos de segurança pública na circunscrição do Estado, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Militares de vários estados estão no RN desde a madrugada do dia 15 de março, quando chegaram para auxiliar no combate aos atos criminosos que estavam ocorrendo à época.

A presença da Força Nacional de Segurança Pública no Rio Grande do Norte foi prorrogada mais uma vez. A autorização, assinada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, foi publicada na edição desta segunda-feira (15), do Diário Oficial da União.

Conforme a decisão, as tropas deverão permanecer no estado por mais 30 dias, mais precisamente até o dia 12 de junho, dando suporte às ações de segurança.



De acordo com a portaria, a Força Nacional atuará “em ações conjuntas e coordenadas com os órgãos de segurança pública na circunscrição do Estado, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

Ainda segundo o documento, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As tropas chegaram ao Rio Grande do Norte na madrugada do dia 15 de março para auxiliar no combate aos atos criminosos que estavam ocorrendo à época.

Desde então, as forças de segurança realizaram várias prisões de pessoas envolvidas nos ataques, bem como de líderes da facção criminosa que os ordenaram, não tendo sido mais registradas ocorrências do tipo no estado.