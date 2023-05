RN recebe mais de R$ 3,3 milhões para reduzir filas de cirurgias no Rio Grande do Norte. Lançado em fevereiro deste ano, o Programa Nacional de Redução das Filas, do Ministério da Saúde, iniciou os repasses logo em março. O investimento total em 2023 será de R$ 600 milhões. Até o momento, 19 estado já receberam recursos do MS para esta finalidade. No Rio Grande do Norte, a fila por cirurgias eletivas soma 27.492 procedimentos. Conforme o recebimento de novos planos estaduais, o número de filas pode sofrer alteração.

Até o momento, 19 estados receberam recursos do Ministério da Saúde para reduzir a fila de espera por cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre eles, está o estado do Rio Grande do Norte.

Lançado em fevereiro deste ano, o Programa Nacional de Redução das Filas iniciou os repasses logo em março. O investimento total em 2023 será de R$ 600 milhões.

Os primeiros recursos encaminhados - cerca de R$ 200 milhões, um terço do total - serão destinados para cirurgias eletivas. Somente para o Rio Grande do Norte, R$ 3.338.592,17 já foram investidos. Os próximos repasses vão ocorrer ao longo do ano, conforme planejamento e demanda dos estados.

Entre os estados que já aderiram ao PNRF, a fila de cirurgias eletivas do sistema público de saúde chega a 679 mil procedimentos, segundo dados dos planos aprovados e enviados ao Ministério da Saúde.

No Rio Grande do Norte, a fila soma 27.492 procedimentos. Conforme o recebimento de novos planos estaduais, o número de filas pode sofrer alteração.