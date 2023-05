Droga K9, que provoca “efeito zumbie”, é apreendida em Mossoró

O entorpecente foi apreendido nesta terça-feira (16). A ação, que resultou na apreensão de um quilo de cocaína e cerca de 190 pinos da droga K9, aconteceu no conjunto Jardim das Palmeiras, no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró. As drogas, que chegaram através dos Correios, estavam sendo monitoradas pela DENARC. Duas pessoas foram presas e autuadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.