Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra foragidos da justiça, no RN. Os presos, dois homens e uma mulher, foram condenados individualmente por crimes de tráfico de drogas, estupro de vulnerável e fraudes previdenciárias. As prisões aconteceram nos municípios de Touros, João Câmara e Alto do Rodrigues. Todos os presos foram conduzidos inicialmente para a sede da Polícia Federal em Natal. Em seguida, passaram por exame de corpo de delito no Itep e estão sendo transferidos para o Sistema Prisional do RN, à disposição da Justiça.