Flanelinha é morto a tiros próximo a praça das Malvinas, em Mossoró

Manoel Reis de França, de 46 anos, trafegava em sua bicicleta, quando foi alvejado, no início da tarde desta quinta-feira (18). Segundo informações da Delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, a vítima foi alvejada com quatro disparos de munição calibre .380. No local, ninguém quis comentar o crime. A Polícia Civil colheu algumas informações preliminares para dar início às investigações. O corpo de Manoel foi removido para exames na sede do Itep.