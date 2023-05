Pecuarista é assassinado no próprio sítio, localizado no município de Grossos. A vítima foi identificada como Francisco Antônio Azevedo, de 42 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada ao sítio, localizado na estrada que liga a zona urbana da cidade e a comunidade córrego, na noite desta quinta-feira (18), com informações de disparos de arma de fogo. Chegando lá, Francisco já estava sem vida, caído próximo ao portão. Como estava sozinho, ainda não há qualquer informação sobre quem cometeu o crime. A delegacia de Grossos vai investigar o caso.

FOTO: REPRODUÇÃO