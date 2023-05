Homem é executado dentro de casa no bairro Leandro Bezerra, em Caraúbas. A vítima foi identificada como José Anailton Fernandes da Silva, de 36 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta da 00h deste domingo (21), mas a guarnição só foi informada já durante a manhã. Ainda segundo a PM, o homem foi executado dentro da rede onde estava dormindo. Não havia sinais de arrombamento, provavelmente ele dormia com as portas abertas.

Um crime de homicídio foi registrado durante a madrugada deste domingo (21), no bairro Leandro Bezerra, no município de Caraúbas, localizado na região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como José Anailton Fernandes da Silva, de 36 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem foi executado dentro da própria casa, localizada na Rua Pantaleão Bezerra Magno. Ele estava dormindo em uma rede, quando foi alvejado.

Ainda segundo a PM, o crime aconteceu por volta da 00h, mas a guarnição só foi informada já durante a manhã. No local, impera a lei do silêncio.

Na residência não havia sinais de arrombamento, provavelmente a vítima dormia com as portas abertas.

O corpo de José Anailton foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. A Polícia Civil vai investigar o caso.