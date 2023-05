Jovem de 23 anos é morto a tiros no distrito de Soledade, em Apodi. O crime aconteceu por volta das 22h deste domingo (21). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Antônio Marlos da Silva, estava na praça do distrito, em uma comemoração. Ao deixar o local, acompanhado da esposa, foi alvejado a tiros, por duas pessoas que se aproximaram em uma motocicleta. A motivação do crime, bem como a autoria ainda não foi identificada. O caso será investigado pela polícia civil.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS