Caminhonete colide em carroça e deixa um idoso morto da RN 015, em Mossoró

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (22), na RN 015, em Mossoró.

De acordo com informações da Polícia Militar, João Ferreira da Silva, de 71 anos, trafegava em sua carroça, nas proximidades da comunidade rural Barrinha, quando foi colhido por uma caminhonete.

Devido ao impacto da batida, o idoso entrou em ainda no local. Ainda segundo a PM, condutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima e ainda não foi identificado. As circunstâncias do acidente também não ficaram claras.

O corpo de João Ferreira foi removido para exames na sede do Itep e, posteriormente, será liberado para sepultamento.

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar as causas do acidente e descobrir a identificação do condutor da caminhonete.