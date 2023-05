Mais de 7 mil pessoas são imunizadas no Dia “D” de vacinação, em Mossoró . As equipes da Prefeitura de Mossoró conseguiram mobilizar a população em prol de garantir proteção por meio da oferta dos imunizantes contra doenças e seus agravos. De acordo com a Coordenação de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram aplicadas 7.184 doses de vacinas no sábado (20). O quantitativo integra o relatório dos dados consolidados enviados pelos locais de vacinação até as 22h19 do dia 20/5/2023.

No "Dia D" de vacinação realizado no sábado (20), em Mossoró, mais de 7 mil doses de vacinas foram aplicadas. As equipes da Prefeitura de Mossoró conseguiram mobilizar a população em prol de garantir proteção por meio da oferta dos imunizantes contra doenças e seus agravos.

De acordo a Coordenação de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram aplicadas 7.184 doses de vacinas. O quantitativo integra o relatório dos dados consolidados enviados pelos locais de vacinação até as 22h19 do dia 20/5/2023.

Foram ofertados imunizantes contra Covid-19, febre amarela e Influenza. "Nós avaliamos de forma positiva o 'Dia D' de vacinação no nosso município. No sábado, todas as unidades básicas de saúde da zona urbana abriram as portas para receber o público.

Além disso, funcionamos com um ponto extra de vacinação no Partage Shopping. Foi uma oportunidade para que a nossa população buscasse a proteção, garantindo mais saúde para toda a coletividade", pontuou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações de Mossoró.

Vale ressaltar que a vacinação continua nas UBSs das zonas urbana e rural do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Há ainda vacinação acontecendo na Faculdade de Enfermagem da UERN, de segunda a quinta-feira, das 16h às 20h. Na Universidade Potiguar (UnP), a imunização ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h.