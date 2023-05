Movimento quer retomar cultura de vacinação e elevar níveis de cobertura vacinal no RN. A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) iniciou nesta segunda-feira (22) o Movimento Vacina + Potiguar. A iniciativa vai unir diversas esferas da sociedade do Rio Grande do Norte em ações perenes de vacinação, seguindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. "Vivemos um período de negacionismo com relação à vacina, incentivado por autoridades. E por isso perdemos muitas pessoas queridas. Agora temos que valorizar um Brasil que tem vacina para todos. Cabe a nós abraçar a causa e levar essa campanha para todos os lugares da nossa terra", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Para retomar a cultura de vacinação em todo o território potiguar e elevar os níveis de cobertura vacinal de todos os grupos contemplados no calendário básico, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) iniciou nesta segunda-feira (22) o Movimento Vacina + Potiguar.

O movimento vai unir diversas esferas da sociedade do Rio Grande do Norte em ações perenes de vacinação, seguindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

"Vivemos um período de negacionismo com relação à vacina, incentivado por autoridades. E por isso perdemos muitas pessoas queridas. E lembro que aqui, neste mesmo lugar, foi aplicada a primeira vacina contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte. Agora temos que valorizar um Brasil que tem vacina para todos. Cabe a nós abraçar a causa e levar essa campanha para todos os lugares da nossa terra", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

O Ministério da Saúde esteve presente na solenidade de lançamento do projeto, realizada na Escola de Governo, para apoiar a iniciativa do Governo do Estado e da Sesap.

"Vivemos uma guerra de narrativas. Até meados de 2016, tínhamos coberturas acima de 90%. E estão nesse momento até abaixo de 65%. Mas agora temos outra relação federativa, de parceria com os governos estaduais e prefeituras. E com um movimento nacional de vacinação que tem tudo a ver como Vacina + Potiguar", destacou Swedenberger Barbosa, secretário Executivo e ministro em exercício do Ministério da Saúde.

A exemplo do que ocorre em todo o Brasil, desde 2017 o Rio Grande do Norte vem registrando queda nas coberturas vacinais em todas as faixas etárias. Isso eleva o risco de reintrodução de doenças já eliminadas ou controladas no País, como vem ocorrendo com o sarampo, reintroduzido no Brasil em 2018, assim como a coqueluche, difteria e tétano que vem aumentando o número de casos nos últimos anos. Por isso, a Sesap estruturou essa campanha de retomada da cultura de vacinação.

"Estaremos ainda fazendo o trabalho de Dia D de vacinação, mas precisamos efetivar em uma ação contínua. Vamos lançar também estratégias para reforçar a atenção primária, qualificando o acesso da população aos serviços de saúde", pontuou a secretária de Estado da Saúde Pública, Lyane Ramalho.

O programa funcionará por etapas, inicialmente abrindo adesão para os parceiros, seguindo-se de planejamento conjunto das ações.

"Queremos fazer uma avaliação de cada ação no fim do ano, em conjunto com instituição de ensino parceiras, e dar seguimento ao longo de 2024 também", explicou Diana Rego, coordenadora de vigilância em saúde da Sesap.

Para Eder Gatti, diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde, entre os desafios estão os embates com as notícias falsas.

"Temos um desafio muito grande, que só será vencido com uma mobilização conjunta geral. Parabenizamos a iniciativa da Sesap e do Governo. A estratégia está alinhada com o que o Ministério da Saúde está fazendo", disse ele.

Além das parcerias, estão entre as estratégias do Movimento Vacina + Potiguar a capacitação de profissionais das salas de vacinas e agentes comunitários de saúde, além de realização de evento científico para incentivar a construção de projetos que promovam a integração do cotidiano dos profissionais com o conhecimento técnico.

Participaram também do lançamento o prefeito de São Rafael Reno Marinho, representando os municípios potiguares; a vereadora de Natal Júlia Arruda; a promotora de justiça do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça da Saúde Rosane Moreno; o presidente do Conselho Estadual de Saúde do RN Canindé Santos; o presidente do Conselho Regional de Medicina do RN Marcos Jácome; o coordenador do Lais/UFRN Ricardo Valentim e a assessora técnica da secretaria de atenção primária do Ministério da Saúde, Ana Cláudia Cardoso.