Allyson diz que quer construir UBS e conjunto habitacional em terrenos cedidos pela Ufersa. O prefeito de Mossoró visitou a universidade nesta segunda-feira (22) e manifestou interesse em futuras parcerias com a Ufersa. A principal demanda da Prefeitura se refere à cessão de dois terrenos da universidade: o primeiro localizado dentro do campus Oeste, onde planeja a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS); e o segundo próximo ao campus Leste, na continuidade do bairro Ulrick Graff. Este segundo terreno fica na região que dá acesso ao Núcleo de Geração e Transferência de Tecnologia em Produção Animal do Semiárido (Nutesa). “Nossa intenção é construir um conjunto habitacional nesta área”, disse Allysson Bezerra, “e instalar uma infraestrutura completa com acesso pavimentado, escola, posto de saúde e segurança.

O prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra, esteve na reitoria da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa) nesta segunda (22), onde manifestou interesse em futuras parcerias com a instituição.

A principal demanda da Prefeitura se refere à cessão de dois terrenos da universidade: o primeiro localizado dentro do campus Oeste, onde a Prefeitura planeja a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS); e o segundo próximo ao campus Leste, na continuidade do bairro Ulrick Graff.

Este segundo terreno fica na região que dá acesso ao Núcleo de Geração e Transferência de Tecnologia em Produção Animal do Semiárido (Nutesa). “Nossa intenção é construir um conjunto habitacional nesta área”, disse Allysson Bezerra, “e instalar uma infraestrutura completa com acesso pavimentado, escola, posto de saúde e segurança. Temos certeza de que a Ufersa vai ser beneficiada com uma obra desse porte”.

O prefeito detalhou ainda a intenção de construir nesta área uma estrutura unificada para a Prefeitura que hoje, segundo ele, conta com setores espalhados em diferentes endereços, muitos deles localizados em regiões geograficamente distantes umas das outras.

A reitora Ludimilla Oliveira se comprometeu a encaminhar as demandas aos Conselhos Superiores da universidade, já com as justificativas, projetos de execução e contrapartidas oferecidas pela Prefeitura.

“A universidade tem muito a ganhar com essa parceria”, disse a reitora sobre a cessão do primeiro terreno, no campus Oeste. “Ter uma UBS tão próximo ao nosso curso de Medicina, com a possibilidade de a Ufersa ser a unidade de referência no funcionamento deste espaço, certamente vai beneficiar os nossos alunos e a comunidade”.

Parte da equipe da Ufersa presente à reunião com o prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra, nesta segunda (22). Foto: Assecom.

Demandas da Ufersa

A professora Ludimilla Oliveira pediu atenção especial da Prefeitura a três projetos da universidade que podem ser fortalecidos a partir do apoio do Poder Municipal: o Parque Tecnológico do Semiárido; o Núcleo de Equoterapia do Semiárido; e o setor de Estágios da Ufersa, que está passando por um processo de reformulação e ampliação.

“Nossos principais pleitos estão na área social e da saúde”, destacou a reitora da Ufersa, que aproveitou a presença do prefeito de Mossoró e do diretor de Núcleo de Inovação Tecnológica da Ufersa (NIT), Júlio Cesar Rodrigues, para detalhar a proposta do Parque Tecnológico do Semiárido, atualmente em construção.

“Nós sabemos que Mossoró, como a capital do semiárido, precisava contar com uma estrutura como a que nós teremos em breve. O espírito do parque já existe nas pesquisas que nós temos na Ufersa, Uern e IFRN”. Ludimilla Oliveira também citou as iniciativas de internacionalização da Ufersa, com destaque para a parceria com Israel que, segundo ela, será ainda mais fortalecida ao longo de 2023.

Prefeito Allysson Bezerra foi recebido pela reitora Ludimilla Oliveira no gabinete da reitoria. Foto: Assecom.

Proximidade

Engenheiro Civil formado pela Ufersa, o prefeito tem uma relação de grande proximidade com a universidade: é servidor técnico-administrativo desde 2012, tendo atuado como dirigente sindical junto ao sindicato dos servidores (Sintest-RN) até ser eleito deputado estadual, em 2018.

Na visita desta segunda-feira, ele foi recebido pela reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira, e por representantes das pró-reitorias, secretarias, superintendências e coordenações da universidade. O prefeito também estava acompanhado de boa parte de sua equipe de gestão, passando pelo secretário de governo, secretários, ouvidora geral do município e assessores de diferentes áreas.

Durante a visita, Allysson Bezerra destacou a presença de nove servidores cedidos pela Ufersa no alto escalão da prefeitura. “Se contarmos comigo são dez”, adicionou. Ele também informou que há 46 estagiários contratados pela Prefeitura para atuar em projetos de extensão e em diversos setores da universidade, com a perspectiva de aumento desse número.