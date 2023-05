Homem baleado pelo próprio filho morre no hospital regional de Pau dos Ferros. Francisco Neurivan da Silva, de 45 anos, morreu no final da noite desta segunda-feira (22). Ele estava internado desde o domingo (21), no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, após ter sido baleado pelo próprio filho, Ryan Coelho Souza. O crime aconteceu no bairro Manoel Deodato. Os dois estavam bebendo e tiveram um desentendimento que levou a uma luta corporal. Em seguida, o filho deixou o local e voltou logo depois, portando uma arma de fogo. Ele desferiu cerca de 5 disparos contra o pai e fugiu em seguida.

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS