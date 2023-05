As prisões de dois homens, um de 23 e outro de 27 anos, naturais de Novo Horizonte/CE, aconteceram na noite desta segunda-feira (22), no km 84 da BR 304, pela Polícia Federal. Eles foram reconhecidos por uma das vítimas, um idoso de 73 anos, do município de Natal. A dupla fez a vítima acreditar que precisava fazer uma atualização em sua conta e se ofereceu para ajudar. O aposentado contou a PF que eles o orientaram a retirar um extrato da conta para verificar se uma taxa havia sido cobrada e acredita que, naquele momento, os estelionatários conseguiram trocar o seu cartão e decorar a sua senha. O prejuízo da vítima foi de R$ 5 mil; entenda o caso.