PF apreende maconha “gourmet” e vidros de óleo da droga nos Correios de Natal. A apreensão aconteceu na segunda-feira (22). O material, que é comumente utilizado em cigarros eletrônicos, foi importado ilegalmente dos Estados Unidos. O entorpecente apreendido, cerca de 35 gramas de maconha “gourmet”, além de dois vidros de óleo da droga, chegou através de encomenda e estava distribuído em cinco potes plásticos. Segundo a PF, ele é mais caro, tem um maior grau de pureza e apresenta efeito bem mais potente do que a mesma droga encontrada no Brasil. Não houve prisões. Esta foi a primeira apreensão de maconha por via postal, importada dos Estados Unidos, feita pela Polícia Federal no Rio Grande do Norte.

A Polícia Federal, com apoio do Grupo Penitenciário de Operações com Cães da Polícia Penal (GPOC) e da área de segurança dos Correios, apreendeu na segunda-feira (22), cerca de 35 gramas de maconha “gourmet”, além de dois vidros de óleo da droga.

O material, que é comumente utilizado em cigarros eletrônicos, foi importado ilegalmente dos Estados Unidos. A apreensão aconteceu no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios da Zona Oeste de Natal.

O entorpecente apreendido, que chegou através de encomenda e estava distribuído em cinco potes plásticos, é mais caro, tem um maior grau de pureza e apresenta efeito bem mais potente do que a mesma droga encontrada no Brasil.

Essa fiscalização, que é feita rotineiramente, teve por objetivo combater o tráfico de drogas através do fluxo postal, e, desta vez, contou com a providencial ajuda dos cães das raças pastor belga malinois, Ice e Iron, da PF e do reforço do GPOC, através as cadelas cocker spaniel e pastor alemão, Aika e Hevora.

A substância foi levada para os devidos procedimentos de apreensão e perícia na sede da PF, em Lagoa Nova, onde será também instaurado inquérito policial para investigar eventuais envolvidos que poderão vir a responder por tráfico internacional de drogas.

Esta foi a primeira apreensão de maconha por via postal, importada dos Estados Unidos, feita pela Polícia Federal no Rio Grande do Norte.