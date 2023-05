Pedreiro vai a júri popular por tentar matar servidor do HRTM com um tensiômetro de coluna. Francisco Canindé Oliveira dos Santos, de 45 anos, senta no banco dos réus do Fórum Municipal Desembargador Silveira nesta quinta-feira (25), onde será julgado pela tentativa de homicídio contra Wilkerson Roberto Brito de Oliveira. O caso aconteceu no dia 10 de março de 2021, nas dependências do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. O réu aguardava por um exame, quando pegou um tensiômetro de coluna, aparelho utilizado para medição de pressão, e desferiu vários golpes contra a vítima. A motivação do ataque é desconhecida.

FOTO: ANNA PAULA BRITO