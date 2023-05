PRF prende em Mossoró suspeito de latrocínio em Natal

Marcos Suarisson, de 27 anos, matou o motorista Manoel Bezerra, de 47 anos, em Natal, baleou de raspão um instrutor de academia, fez uma mulher refém e fugiu com o carro do motorista assassinado, na manhã desta quarta-feira, 24, na zona norte de Natal. Depois ele fugiu, tendo sido localizado quando chegava em Mossoró, pela BR 304, pela PRF, apresentado a Polícia Civil, que de imediato o transferiu para Natal, onde vai responder pelos crimes cometidos na capital (Foto: Fim da Linha)

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em Mossoró nesta quinta-feira, dia 25, o foragido de justiça Marcos Suarisson Santos da Silva, de 27 anos, principal suspeito de matar o motorista Manoel Bezerra, de 47 anos, balear um instrutor de academia e fazer uma mulher refém na manhã desta quarta-feira, na zona norte de Natal.

Suarisson foi localizado num esforço da PRF quando se deslocava para Mossoró, num veículo de transporte alternativo. Não reagiu a abordagem policial. Após ter sido identificado (estava sem documentos), foi conduzido até a Delegacia de Homicídios de Mossoró, onde foi transferido para a Delegacia de Homicídios da zona norte de Natal.

A prisão é considerada em flagrante, pois após a ocorrência, todas as forças de segurança da capital passaram a agir em conjunto para localizar e prender o assassino. A PRF o localizou no quilômetro 57 da BR 304. Suarisson já era procurado pela Justiça por roubo, furto e posse de arma de fogo. Deve ser autuado em flagrante por latrocínio – assalto seguido de morte.

O caso

A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil informou que Suarisson teria embarcado como passageiro no veículo (Vectra) dirigido por Manoel Bezerra. Ao chegar no bairro do Tirol, em Natal, teria anunciado o assalto. O motorista teria reagido e o criminoso disparado duas vezes nele, um tiro na altura da perna e outro no abdômen, que o matou.

O criminoso saiu correndo e invadiu a academia. Houve muita correria. Efetuou vários disparos e o instrutor foi atingido de raspão. Levado ao pronto socorro do Hospital São Lucas, está fora de perigo. Após causar pânico na academia, o criminoso fez uma jovem que estava na academia como refém. Puxando a mulher pelo pescoço e ameaçando matar outras pessoas perto, o criminoso arrastou a mulher até o carro de Manoel Bezerra, um Vectra, e a obrigou a dirigir por um tempo. Foi deixada pelo criminoso no bairro Potengi. Está abalada.

Em seguida, a polícia passou a realizar diligências na região, trocando informações com outras forças policiais, entre estas a PRF, para localizar e prender o criminoso. A PRF chegou ao criminoso na manhã desta quinta-feira, 25, em Mossoró.

O chefe da Delegacia da PFR de Mossoró, inspetor Rodrigo Fernandes, divulgou vídeo sobre o caso.