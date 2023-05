Último envolvido nos ataques criminosos no RN é preso em Areia Branca. Nafthally Kevinny Almeida Fernandes, conhecido como “Kevinho”, de 19 anos, foi preso nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (29), na Baixa da Maré. O homem possuía três mandados de prisão em aberto e era o último suspeito identificado pelas investigações, por ter envolvimento com os ataques criminosos ao patrimônio público, ocorridos no RN no mês de março desde ano. Contra “Kevinho” ainda consta acusação de tráfico de drogas ilícitas na cidade de Areia Branca, sendo considerado como o chefe da localidade conhecida como Baixa da Maré.

FOTO: CEDIDA