Tornozelado volta a ser preso por estuprar adolescente de 12 anos, em Mossoró

O caso aconteceu na noite deste domingo (28), no Planalto 13 de Maio. O homem, identificado como Lázaro Tavares de Oliveira, de 49 anos, era vizinho da vítima, um menino de 12 anos. De acordo com o delegado Renato Oliveira, o menor havia chegado da igreja e foi até a casa do suspeito, onde sofreu a agressão sexual. A Polícia Militar foi acionada por outros vizinhos que perceberam a movimentação. Eles ainda tentaram linchar Lázaro antes da chegada da viatura, mas ele conseguiu fugir, sendo capturado pouco tempo depois, nas proximidades do local. O homem já respondi em liberdade monitorada por outro crime de estupro de vulnerável.