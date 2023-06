Homem raptado em Pendências é encontrado morto no município de Porto do Mangue. A vítima foi identificada como Possidônio de Melo Rodrigues, de 32 anos. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para ocorrência por volta das 12h30 desta terça-feira (30). O homem estava em uma praça do município de Pendência, quando foi abordado por homens armados. Ele foi colocado dentro de um veículo e levado do local. O corpo estava em uma estrada carroçável da Vila Tocantins, com diversas perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo.

FOTO: CEDIDA