Pintor é morto no Santo Antônio e adolescente baleado no Bom Jesus

José Naelson Leite de Sousa, conhecido por Ribe, estava dormindo em casa no bairro Santo Antônio quando foi baleado e morreu no local. Já o adolescente estava jogando bola, quando foi abordado pelos criminosos. Baleado gravemente, está internado no Hospital Regional Tarcísio Maisa. Os dois casos serão investigados pela DHPP, de Mossoró.