Número de homicídios em Mossoró tem redução de 40,63% nos primeiros cinco meses de 2023

O Coronel Walmary Costa, Comandante do Policiamento Regional, falou nesta sexta-feira (2) sobre a redução no número de homicídios na cidade de Mossoró, nos primeiros 5 meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 2023, até o final do mês de maio, foram registrados 38 homicídios no município, contra 64 no mesmo período do ano anterior, o que representa uma redução de 40,63%.

O comandante atribui os números à criação de um grupo de enfrentamento aos homicídios, criado este ano, com atuação conjunta entre os órgãos de segurança pública com atuação no município.

Além do trabalho ostensivo que foi intensificado pela Polícia Militar, o coronel ainda afirma que o incremento no contingente da Polícia Civil também foi importante para garantir uma melhor qualidade nas investigações e prevenção dos crimes.

Reforça, também, que a população pode contribuir para a segurança pública, realizando denúncias por meio do 190 e 181, bem como evitando violar locais de crime, além de contribuir com informações para o trabalho investigativo da Polícia Civil.