Polícia Civil prende homem suspeito de tentar matar outro por conta de um pen drive

A prisão de Francisco Lindomar de Lima, conhecido como Caiçara, foi preso nesta sexta-feira (2), no sítio Baixa do Fogo, no município de José da Penha. De acordo com informações do delegado Hércules Freitas, após uma discussão por conta de um pen drive, o suspeito desferiu golpes de faca contra outro homem, no dia 29 de abril, no município de Major Sales. Ele estava foragido desde então. Após a prisão, Caiçara foi levado para exames na sede do Itep e encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.