Defur já registrou mais de 300 boletins de ocorrência relacionados a furtos durante o Pingo

Um grande número de pessoas tem procurado as delegacias de Plantão e a Defur de Mossoró para registrar boletins de ocorrência relacionados a furtos durante do Pingo da Mei Dia. O evento aconteceu no sábado (3), abrindo oficialmente o São João do município.

De acordo com o delegado Paulo Torres, titular da Defur, cerca de 350 boletins de ocorrência foram registrados até as 10h desta segunda, 300 deles foram relacionados o Pingo.

Ainda segundo ele, alguns celulares já foram recuperados e devolvidos durante o final de semana. Nesta segunda, novos aparelhos foram recuperados e estão sendo encaminhados para a Defur.

Os proprietários podem comparecer à delegacia a partir das 14h, para saber se o seu aparelho está entre os que já foram recuperados.

Dr. Paulo também reforçou a necessidade de levar o número do IMEI do aparelho para realização do BO, visto que apenas com este dado será possível acionar a Anatel e, futuramente, realizar o rastreio para tentar recuperar o objeto.

APARELHOS ENCONTRADO EM OUTROS ESTADOS

O delegado explicou que é comum neste tipo de evento de grande porte a ocorrência de furtos e roubos. Quadrilhas vindas de outros estados se aproveitam da multidão para praticar os crimes.

Segundo ele, em outras ocasiões, já foram rastreados aparelhos furtados em Mossoró em vários estados do país, a exemplo do Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nestes casos, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte aciona as forças policiais desses outros estados e estas, quando possível, fazem a recuperação dos aparelhos e os enviam de volta ao estado de origem.

Ainda segundo o delegado, este trabalho pode demorar alguns tempo, visto que é necessário realizar o levantamento de todos os BOs registrados, cadastrar os IMEIs no site da Anatel e só então iniciar o processo de rastreio.