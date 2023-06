Pingo da Mei Dia: 58 condutores foram autuados por embriaguez ao volante

De acordo com o comandante da 2ª CIPRV, Major Emerson, em todos os casos foram aplicadas medida administrativa, que é a aplicação da multa, e dois foram conduzidos à delegacia em virtude do flagrante, após a realização do teste de alcoolemia. Apesar disto, nenhuma ocorrência com vítima foi registrada. Ao todo, 35 agentes, do CIPRV e da Lei Seca de Mossoró e Natal, participaram das ações relacionadas ao trânsito estadual durante o Pingo da Mei Dia, para oferecer a segurança à população que foi ao evento. As ações ainda irão se estender durante todos os dias de MCJ.