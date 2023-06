PM registra homicídios em Major Sales, José da Penha, Pendências e Alto do Rodrigues no fim de semana

Crimes de homicídios foram registrados nos municípios de Major Sales e José da Penha, no Alto Oeste, e em Pendências e no Alto do Rodrigues, no Vale do Açu durante este fim de semana.

O primeiro aconteceu na noite deste sábado (03), no Centro de Major Sales, na região Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Juraci Marcelino dos Santos, conhecido por Buruta, de 37 anos, foi morto a tiros em frente à sua casa na rua Francisco Alexandre Sobrinho, no Centro de Major Sales.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo. Até o momento, ninguém foi preso. A PM acionou equipes da Polícia civil que instaurou um inquérito policial para investigar a autoria, a motivação do crime.

José da Penha

Também na noite do sábado (03), na na comunidade Pejuaba de Baixo, zona rural de José da Penha, Mário Alves de Freitas, de 27 anos, conhecido como Bruno de Bebia, foi morto por disparos de arma de fogo.

A equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo tiros na zona rural. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com o corpo do homem caído sem vida em frente a sua residência.

O ITEP foi acionado e recolheu indícios do local do crime, onde supostamente a vítima estava sentada em uma cadeira de balanço, quando foi surpreendida pelos seus atiradores que fugiram em seguida.



Pendências



Na madrugada de domingo (04), na rua Pedro Raimundo, no Massapé em Pendências, no vale do Açu, a vítima identificada como Rafael da Silva Braz, de 23 anos, mais conhecido como “Sorinho”, também foi vítima de arma de fogo.

A vítima estava deitado na cama quando foi atingido pelos tiros e morreu no local.

No último dia 14/05 Sorinho tinha siso preso após furtar cadeiras e uma caixa de ferramentas.



Alto do Rodrigues

Ainda na madrugada deste Domingo (04), a polícia militar do destacamento da cidade de Alto do Rodrigues, no vale do Açu, registrou um crime de homicídio, minutos após o homicídio na cidade de Pendencias.

Segundo informações, o crime aconteceu na rua Macau, onde a vítima identificada como sendo Pedro Henrique Paulino de Araújo, mais conhecido por bolinha, residia. Atiradores invadiram a residência e executaram.



A Polícia Civil vai investigar os quatro casos que ainda não tem autoria definida.