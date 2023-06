Homem é encontrado morto na RN 015 próximo a entrada de Baraúna

A vítima, identificada como Leodécio Rodrigues da Silva, de 53 anos, estava no meio da pista, nas proximidades da Comunidade de Juremal, a cerca de 10 km da zona urbana da cidade. O homem estava usando um capacete e apresentava uma fratura no pescoço. O delegado Luiz Antônio, que atendeu a ocorrência, acredita que ele possa ter caído da garupa de uma motocicleta e o condutor, ao perceber que o passageiro estava sem vida, fugiu do local. O caso foi registrado como possível crime de trânsito, mas ainda será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Baraúna.