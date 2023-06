Motorista é atingido por dois tiros, mas escapa de atentado na João da Escóssia, em Mossoró. O crime aconteceu na noite deste domingo (4), o carro em que a vítima estava, acompanhada de uma segunda pessoa, foi abordado e alvejado por diversos disparos de arma de fogo de, pelo menos, três calibres diferentes. De acordo com o delegado Luiz Antônio, o alvo era o condutor do veículo. Apesar da quantidade de tiros, ele foi atingido por apenas dois disparos, tendo um atingido seu rosto e o outro uma das pernas. O homem, que não teve o nome divulgado, conseguiu fugir do local tomando de assalto uma motocicleta e foi localizado pela Polícia Militar pouco tempo depois. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde. A Polícia Civil vai investigar a motivação e autoria do crime.

O condutor de um veículo tipo Volkswagen Gol conseguiu escapar com vida de um atentado que deixou o carro completamente crivado de tiros. O caso aconteceu na noite deste domingo (4), na Avenida João da Escóssia, em frente ao antigo Maxxi Atacado, em Mossoró.

De acordo com informações do Delegado Luiz Antônio, duas pessoas seguiam sentido shopping/Centro no Gol, quando um outro veículo as interceptou e os ocupantes passaram a desferir vários tiros contra elas.

Ainda segundo o delegado, os disparos foram direcionados ao motorista, que acabou atingido no rosto e em uma das pernas. Apesar da quantidade de tiros, a dupla conseguiu fugir saindo do veículo pela porta do passageiro.

Na fuga, o condutor ainda tomou uma motocicleta de assalto e seguiu sentido shopping. Ele foi localizado pela Polícia Militar pouco tempo depois e socorrido para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o passageiro.

Em depoimento à polícia, a vítima falou que já teve passagem pelo sistema prisional, mas que não sabe quem o atacou e nem a motivação, informações que serão apuradas durante as investigações da Polícia Civil.