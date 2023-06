RN fecha o mês de maio com redução de 16,5% no total de mortes violentas. Em relação ao acumulado no ano, o RN apresenta uma diminuição de 12% em relação aos cinco primeiros meses de 2022. De acordo com os dados divulgados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), em maio do ano passado foram registrados 91 homicídios em todo o estado. Em maio deste ano, foram 76 ocorrências de mortes violentas, o que representa redução de 16,5%.

Redução nas maiores cidades do RN

Natal: - 27%

Janeiro a maio 2022: 111

Janeiro a maio 2023: 81

Mossoró: - 40,6%

Janeiro a maio 2022: 64

Janeiro a maio 2023: 38

Parnamirim: - 50%

Janeiro a maio 2022: 24

Janeiro a maio 2023: 12

São Gonçalo do Amarante: - 33,3%

Janeiro a maio 2022: 21

Janeiro a maio 2023: 14

Macaíba: - 6,7%

Janeiro a maio 2022: 15

Janeiro a maio 2023: 14